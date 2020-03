Ibrahimovic criptico: “Fallo con passione o non farlo per niente”

Zlatan Ibrahimovic su Instagram ha scritto un messaggio enigmatico che mette ancora più dubbi sul suo futuro al Milan, decisamente incerto soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti societari.



Il contratto di Zlatan Ibrahimovic è in scadenza a giugno 2020 e la permanenza al Milan è fortemente in dubbio. Con gli addii ormai certi di Paolo Maldini e Zvonimir Boban, verrebbero a mancare proprio i due dirigenti che lo hanno rivoluto fortemente in rossonero.

Ivan Gazidis ha giudicato positivamente il suo ritorno, visto che il contributo alla squadra è stato determinante, ma il futuro è incerto. L’arrivo di Ralf Rangnick e la rivoluzione societaria del Milan potrebbero spingere il 38enne svedese lontano da Milanello. Nelle prossime settimane il giocatore dovrà riflettere sulle prossime mosse.

Intanto oggi Ibrahimovic ha pubblicato un messaggio enigmatico su Instagram: «Fallo con passione o non farlo per niente». Parole che segnalano il fatto che Zlatan stia riflettendo sul futuro. Per lui è fondamentale avere stimoli per continuare a giocare, che sia al Milan oppure altrove. Lo scenario di incertezza presente oggi in rossonero non lo aiuta certamente a decidere di rimanere.