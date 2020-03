Sportmediaset – Begovic titolare in Milan-Genoa. Donnarumma non al 100%

Asmir Begovic farà il proprio debutto da titolare in Milan-Genoa domenica a San Siro. La caviglia sinistra di Gianluigi Donnarumma non è ancora guarita completamente, ma non preoccupa.

Domenica non ci sarà Gianluigi Donnarumma tra i pali della porta del Milan. L’infortunio alla caviglia sinistra non è ancora completamente smaltito. Lo staff tecnico e quello medico preferiscono non prendere rischi.

Oggi Sportmediaset conferma che contro il Genoa sarà Asmir Begovic il portiere titolare della squadra di Stefano Pioli. Per lui si tratterà della prima partita dal primo minuto in maglia rossonera. Il debutto assoluto è già avvenuto nell’ultima giornata giocata contro la Fiorentina. A Firenze subentrò nel secondo tempo proprio a causa dell’infortunio di Donnarumma.

La prima apparizione di Begovic è stata positiva. L’esperto estremo difensore bosniaco si è dimostrato sicuro e affidabile. Ha compiuto almeno un paio di parate importanti contro i viola. Ha quasi parato il calcio di rigore di Erick Pulgar, intuendo la direzione della conclusione e toccando il pallone. Purtroppo non è riuscito a respingerlo.

Il 32enne ex Chelsea è arrivato nell’ultimo calciomercato invernale dal Bournemouth, che lo ha ceduto in prestito al Milan dopo averlo presto ai bulgari del Qarabağ nei mesi precedenti. Domenica contro il Genoa sarà chiamato a dare sicurezza alla squadra rossonera.

