Milan news | Pioli: “Dobbiamo avere la mentalità di Ibrahimovic” | Video

Stefano Pioli ha parlato a Milan TV alla vigilia della partita di campionato contro il Genoa. Il mister è partito dall’allenamento di rifinitura fatto a San Siro, che domani sarà senza tifosi a causa dell’emergenza Coronavirus. Successivamente si è concentrato sull’atteggiamento che dovrà avere la squadra contro avversari da non sottovalutare. In seguito gli è stato domandato della vicinanza della società, spaccata in questo periodo. Ha avuto modo pure di analizzare meglio il Genoa, che verrà a Milano per provare a fare risultato. Pioli si è espresso anche sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic in gruppo. Positivo anche l’apporto di Asmir Begovic e Simon Kjaer.

