Gli highlights di Milan-Genoa di questo pomeriggio. La sintesi del match finito 2-1 in favore degli ospiti. Reti di Pandev, Cassata e Ibrahimovic.

Un primo tempo targato Genoa in un San Siro senza pubblico. Il Milan parte bene ma è il Grifone ad andare in vantaggio con la rete di Goran Pandev: una bella azione di Sanabria a destra mette in crisi Theo Hernandez e tutta la difesa rossonera, il cross è facile per il macedone che non deve fare altro che appoggiare in porta. Grave errore di Theo Hernandez e di tutti gli altri difensori di Stefano Pioli. Il Milan però non si scoraggia e inizia a macinare gioco, senza però riuscire ad impensierire Mattia Perin. Ibrahimovic è fra i più attivi, ma sbaglia tanto anche lui. Fino al 42′ quando il Genoa raddoppia. La rete è di Cassata e l’azione è la fotocopia del primo gol: i rossoblu sfondano a destra, il centrocampista conclude l’azione a sinistra. Si va al riposo col Genoa avanti 2-0 a San Siro.

Nel secondo tempo il Milan prova ad attaccare ma senza gran convinzione. I rossoneri cambiano Rebic e Calhanoglu per Leao e Bonaventura. Jack entra con un buon piglio, mentre il portoghese non impatta granché. Il Milan trova il gol al minuti 77 con il solito Zlatan Ibrahimovic. Che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si ritrova il pallone lì nell’area piccola, e non sbaglia. Ma è troppo tardi, il Genoa porta a casa tre punti importanti in un pomeriggio surreale a San Siro.

Milan-Genoa, gli highlights del match

