Sky – Milan-Genoa, Maldini e Massara assenti per febbre

Maldini e Massara non erano in tribuna oggi per Milan-Genoa, ecco la versione ufficiale del club sulla loro assenza

Una brutta sconfitta per il Milan oggi a San Siro contro il Genoa. Pandev e Cassata gli autori dei due gol che hanno regalato al Grifone tre punti importanti. Inutile la rete di Zlatan Ibrahimovic a circa dieci minuti dalla fine.

La partita si è giocata a porte chiuse. In tribuna c’era il solo Ivan Gazidis, amministratore delegato del club. Paolo Maldini e Frederic Massara erano invece assenti. Così come Zvonimir Boban ovviamente, da ieri ufficialmente fuori dal progetto rossonero.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, sia Maldini che Massara sarebbero assenti causa febbre. Ma chiaramente il pensiero di tutti è legato ad un inevitabile addio dei due al Milan da qui ai prossimi giorni, a meno che non decidano di lasciare al termine della stagione.

LEGGI ANCHE: MILAN GENOA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH – VIDEO