Coronavirus, Suso su Instagram: “Forza Milano, forza Italia” – FOTO

Il post su Instagram di Suso per far sentire la sua vicinanza all’Italia in questo momento molto difficile.

Jesus Suso ha lasciato il Milan e l’Italia nel mese di gennaio per trasferirsi al Siviglia. Un ritorno in Spagna molto gradito al calciatore. Che ha sempre espresso il desiderio di giocare di nuovo in Liga Santander.

Ma l’ex rossonero è rimasto molto legato al nostro paese e soprattutto alla città di Milano. Che lo ha accolto cinque anni fa quando era molto giovane. Ecco perché in questi minuti ha pubblicato un bel post su Instagram per far sentire la propria vicinanza a tutta l’Italia.

“Forza Milano, forza Italia“, ha scritto nella didascalia sotto una foto del Duomo di Milano. Un gesto piccolo ma molto significativo quello dell’ex calciatore del Milan in un momento così difficile per il nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram FORZA MILANO. FORZA ITALIA 🇮🇹 Un post condiviso da Suso (@suso) in data: 9 Mar 2020 alle ore 2:14 PDT

