Serie A, l’annuncio di Conte: “Stop alle manifestazioni sportive”

L’Italia si ferma e così anche il calcio. Giuseppe Conte, intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa, ha annunciato nuove restrizioni per via dell’allarme Coronavirus. Da oggi tutta la penisola diventa zona rossa e non più soltanto la Lombardia il nord.

In quest’occasione il Premier ne ha approfittato anche per annunciare lo stop a tutte le manifestazioni sportive. Compreso anche il campionato di calcio, oggetto di molte discussioni nei giorni scorsi. Stop quindi alla Serie A, almeno temporaneamente.

Ecco, di seguito, le parole di Conte nella conferenza stampa di poco fa: “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, così come il campionato di calcio. Dispiace, ma i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo l’utilizzo delle palestre per svolgere attività sportiva“.

