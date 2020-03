Napoli, idea Calhanoglu: piace molto a Gattuso

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo e il Napoli riflette su un possibile acquisto, visto che Gennaro Gattuso lo stima molto.

Hakan Calhanoglu è uno dei molti giocatori del Milan con un futuro da definire. Infatti, il suo contratto va in scadenza a giugno 2021 e non c’è una trattativa per il rinnovo.

Il centrocampista offensivo turco potrebbe non rientrare nei piani futuri del club, che comunque devono ancora essere stabiliti. C’è un po’ di caos all’interno della società e non è chiara la direzione che prenderà l’area tecnico-sportiva. Più calciatori rossoneri potrebbero partire e l’ex Bayer Leverkusen è tra questi.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso Napoli?

Secondo quanto rivelato oggi da Tuttomercatoweb.com, il Napoli è una delle squadre che valuta l’acquisto di Calhanoglu. Il giocatore piace molto a Gennaro Gattuso, che lo ha allenato al Milan e ha sempre speso parole positive nei suoi riguardi. Per adesso si tratta solamente di un’idea, non c’è una trattativa in corso.

Il Milan di fronte a una buona offerta potrebbe decidere di cedere il giocatore, arrivato nell’estate 2017 per circa 21 milioni di euro. Oggi il prezzo è probabilmente inferiore alla cifra spesa dal club rossonero, dato che il rendimento di Calhanoglu in questi anni non ha convinto pienamente.

Un calciatore con le sue qualità tecniche avrebbe dovuto fare molto di più. Stefano Pioli nel 2020 lo ha schierato trequartista, un ruolo che al Milan quasi mai ha ricoperto ma che in realtà sembra essere l’ideale per esaltarlo. Da esterno, posizione comunque ricoperta già nel Bayern Leverkusen, le sue prestazioni sono più altalenanti. Giocando centralmente si trova meglio, riesce a incidere maggiormente.

Considerando che Gattuso schiera il suo Napoli con il 4-3-3, il turco troverebbe spazio o da ala offensiva oppure da mezzala a centrocampo. Non sembra essere il profilo ideale per la squadra azzurra, ma in sede di calciomercato può succedere di tutto.

