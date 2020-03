Europa League, rinviate Getafe-Inter e Siviglia-Roma

La UEFA ha appena comunicato in via ufficiale il rinvio di Getafe-Inter e Siviglia-Roma, partite di Europa League che avrebbero dovuto essere giocate domani.

Un provvedimento inevitabile, dato che a causa della diffusione del Coronavirus gli spostamenti sono sconsigliati. Inoltre, in Spagna sono stati vietati i voli da e per l’Italia. Proprio per questo la Roma aveva annunciato che non sarebbe volata a Siviglia. Invece, il Getafe aveva comunicato che non sarebbe approdata a Milano data la situazione.

La UEFA dovrà valutare la sospensione delle competizioni europee. L’AIC (Associazione Italia Calciatori) e l’AFE (Asociation Futbolistas Espanoles) l’hanno richiesta. Pure la FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori, ha fatto lo stesso in queste ore. Un modo per tutelare le squadre ed evitare che si propaghi ulteriormente il Coronavirus.

Il campionato di Serie A sarà fermo fino al 3 aprile e a breve anche in Spagna dovrebbero comunicare la sospensione della Liga. In Premier League è stata rinviata Manchester City-Arsenal e potrebbero arrivare presto nuovi provvedimenti. Diversi Paesi stanno facendo i conti con casi di contagiati da Coronavirus e vanno adottate delle misure anche nel mondo dello sport.

