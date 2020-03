Ex Milan – Luiz Adriano show, tripletta in Copa Libertadores – VIDEO

Luiz Adriano decisivo nella vittoria 3-1 del Palmeiras sul Guarani in Copa Libertadores 2020. Pubblicato il video con i tre gol dell’ex Milan.

Luiz Adriano non ha lasciato ricordi indelebili nella memoria dei tifosi del Milan. Arrivato nell’estate 2015 dallo Shakhtar Donetsk, il centravanti brasiliano ha segnato solamente 4 gol in 33 presenze in Serie A più 2 reti in 3 partite di Coppa Italia.

Nel gennaio 2017 il trasferimento in Russia allo Spartak Mosca, prima del ritorno in Brasile nel luglio 2019 per vestire la maglia del Palmeiras. Proprio con la squadra guidata da Luiz Felipe Scolari è stato protagonista nella vittoria per 3-1 contro il Guarani in Copa Libertadores. Ha segnato la tripletta che ha consentito al Verdao di conquistare 3 punti importanti nella fase a gironi.

Luiz Adriano aveva realizzato un gol anche nella precedente sfida sudamericana contro gli argentini del Club Atletico Tigre, battuti 2-0 in trasferta. Il Palmeiras è a punteggio pieno nel proprio gruppo di Copa Libertadores, competizione prestigiosa che nel 2019 è stata vinta dai connazionali del Flamengo. Di seguito il video con i 3 gol dell’ex Milan contro il Guarani.