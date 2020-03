Kaka, sei anni fa ultima partita e gol in Champions | VIDEO

Il brasiliano l’undici marzo del 2014 giocava la sua ultima partita in Champions League con la maglia del Milan, andando a segno contro l’Atletico

Ricardo Kaka è certamente tra i calciatori a cui il tifoso del Milan è più legato. Il brasiliano è stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata in Champions League nel 2007. Arrivato nel 2003, il calciatore classe 1982 ha fatto letteralmente innamorare tutti, ma nel 2009 la sua prima avventura in rossonero si concluse, con il trasferimento al Real Madrid. Un addio doloroso che non mise la parola fine alla storia tra Kaka e il Milan perché certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Nella stagione 2013-2014, così, il brasiliano tornò a vestire per un ultimo anno la maglia rossonera. Un ritorno meno negativo rispetto a tanti altri, tanto da riuscire anche a tagliare il traguardo dei 100 gol con la maglia del Milan.

Oggi è davvero un giorno da ricordare perché ben sei anni fa esatti Kaka disputava la sua ultima partita di Champions League, ovviamente in maglia rossonera contro l’Atletico Madrid in Spagna. In quell’occasione segnò anche la sua ultima rete, raggiungendo quota 30 in 86 match nel torneo.

