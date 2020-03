Don Balon – Donnarumma, si muove Raiola: lo ha offerto al Barcellona

Mino Raiola è intenzionato a far cambiare aria a Gigio Donnarumma. Il portiere, con un contratto in scadenza nel 2021, è stato offerto al Barcellona.

Futuro tutto da scrivere per Gianluigi Donnarumma. I prossimi saranno i mesi in cui capiremo se l’avventura al Milan del numero 99 potrà continuare o meno ma di certo i continui scossoni societari non aiutano.Il portiere italiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021: serve il prolungamento o in estate sarà addio.

Trattare con Mino Raiola non è certo facile ma la volontà di Donnarumma potrebbe giocare un ruolo decisivo.

Il noto agente ha più volte espresso perplessità sul progetto del Milan e se a breve non si farà chiarezza, spingerà ancor di più per cedere il suo assistito.

In questi giorni il nome del portiere rossonero è stato accostato a diverse squadre: Psg, Real Madrid e Juventus lo seguono ormai da tempo e sono pronte ad approfittare della situazione.

Dalla Spagna, adesso, è arrivata la notizia – riportata da ‘Don Balon’, che Mino Raiola avrebbe offerto il classe 1999 anche al Barcellona, vista la situazione non chiarissima legata a ter Stegen.

LEGGI ANCHE –> SERIE A, PLAYOFF SCUDETTO: C’E’ ANCHE IL MILAN – FOTO

La volontà di Donnarumma

Donnarumma si è sempre dimostrato legato ai colori rossoneri ma come detto ci vorrà un progetto chiaro e vincente per farlo firmare: Gazidis è chiamato a vincere la sua prima importante sfida perché perdere il miglior giocatore che il Milan ha in rosa sarebbe un segnale per nulla bello.

LEGGI ANCHE -> NAPOLI, ASSALTO A DUE MILANISTI