Serie A, playoff Scudetto: Sportmediaset ipotizza il tabellone, c’è il Milan – FOTO

Il Milan sarebbe presente ai playoff Scudetto della Serie A 2019-2020! Ecco la previsione della redazione di Sportmediaset

Il Milan può competere per lo Scudetto 2019-2020. Questa la previsione di Sportmediaset, se come sembra dovesse spuntare l’ipotesi playoff.

Pare infatti che i rossoneri, grazie alla classifica attuale, sarebbero in corso per vincere il titolo, reso davvero particolare e straordinario a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una delle idee spuntate dopo il Consiglio FIGC di martedì è quella di assegnare lo Scudetto con una fase finale sotto forma di playoff. Magari partendo dai quarti di finale seguendo le posizioni odierne.

LEGGI ANCHE -> LA UEFA NON FERMA LE COPPE EUROPEE

Se dovesse fermarsi ufficialmente il campionato, il Milan dunque rientrerebbe in questa lista di squadre. L’idea di Sportmediaset è quella di far disputare playoff alle prime otto squadre della classifica.

La squadra di Stefano Pioli, settima in classifica, sarebbe accoppiata con la Lazio, attualmente al secondo posto. Una gara secca che si giocherebbe all’Olimpico di Roma.

In caso di passaggio del turno il Milan si ritroverebbe in semifinale con la vincente dello scorso tra Atalanta e Roma (rispettivamente quarta e quinta in classifica).

Un’ipotesi per ora fantasiosa, ma da tenere d’occhio. Infatti la FIGC ha fatto sapere pubblicamente di tenere in considerazione questo finale a griglia per assegnare il titolo.

LEGGI ANCHE -> NAPOLI, ASSALTO A DUE MILANISTI