Serie A, Consiglio Federale finito: tre soluzioni in ballo

Terminato poco fa il Consiglio Federale straordinario indetto in data odierna. Ecco la possibile soluzione per il proseguo del torneo.

E’ da poco terminato a Milano il Consiglio Federale straordinario indetto per la giornata odierna. Un’occasione per fare il punto riguardo allo stop ai campionati e non solo.

C’era da discutere come proseguire in tutti i senti. A partire dalla decisione sulle gare internazionali a porte chiuse fino alla ripresa dei tornei. Ma non è esclusa anche una proroga allo stop, soprattutto se dovesse propagarsi l’emergenza Coronavirus.

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intercettato all’uscita del consiglio odierno, ha fatto il punto della situazione spiegando le possibili soluzioni.

“La volontà è quella di portare a termine il campionato di Serie A. Ovvio che se ci sarà un aumento delle restrizioni e delle chiusure, dovremo ripensare a come e se proseguire – ha ammesso Ghirelli – Ci sono tre opzioni che stiamo valutando”.

Secondo le indiscrezioni le tre soluzioni sarebbero le seguenti: la chiusura del torneo senza l’assegnazione del titolo. Stabilire una classifica finale in base all’attuale composizione (quindi Juventus campione d’Italia solo alla 26.a giornata) ed infine disputare i playoff Scudetto, come in altre competizioni sportive.

Il Consiglio FIGC si riaggiornerà il 23 marzo prossimo per fare un nuovo punto della situazione.

