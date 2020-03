Contatto Napoli-Raiola: doppio scippo al Milan in estate

Il Napoli fa spesa in casa Milan grazie a Mino Raiola. Il procuratore è pronto a portare in azzurro due calciatori importantissimi.

Il Napoli fa spesa in casa Milan. Gli azzurri negli scorsi giorni avrebbero scelto di puntare su ben due calciatori importantissimi della rosa milanista.

La conferma arriva, secondo il Corriere dello Sport, dai recenti contatti tra la dirigenza del Napoli e il noto procuratore Mino Raiola.

L’agente ha ottimi rapporti con il club partenopeo e, allo stesso tempo, vanta la procura di diversi calciatori sotto contratto con il Milan. Due in particolare: Zlatan Ibrahimovic e Giacomo Bonaventura.

LEGGI ANCHE -> ROBINSON-MILAN, ECCO PERCHE’ L’AFFARE E’ SALTATO

I due suddetti elementi del Milan sono entrambi in scadenza di contratto. Una situazione complessa per i rossoneri, visto che Raiola chiede rassicurazioni e certezze prima di trattare un eventuale rinnovo contrattuale.

In questo marasma si è inserito il Napoli. La squadra di Rino Gattuso vorrebbe sia Ibra sia Bonaventura in estate. Un doppio scippo da Milanello a costo zero che lo stesso Gattuso sembra pronto a sponsorizzare.

Il Napoli ha già un piano preciso. Convincere Raiola con una doppia proposta allettante ed evitare così che l’agente chiuda la porta al Milan per i rispettivi rinnovi.

Nella squadra azzurra del futuro Ibrahimovic sarebbe un’alternativa di lusso al titolare Mililk. Mentre Bonaventura, nel 4-3-3 di Gattuso, potrebbe giocare sia da mezzala che da esterno d’attacco sinistro.

LEGGI ANCHE -> CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE VERSO LO STOP