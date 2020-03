Coronavirus, Champions ed Europa League verso la sospensione

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna: Champions ed Europa League verso lo stop per l’emergenza Coronavirus.

Il calcio internazionale pronto a fermarsi. L’emergenza Coronavirus infatti dovrebbe far scattare anche lo stop per due competizioni prestigiose.

La UEFA sta seriamente ragionando sulla sospensione di Champions ed Europa League. Le due coppe europee dovrebbero fermarsi, come già successo alla Serie A italiana e ad altri campionati per arginare la diffusione del virus.

Secondo il quotidiano spagnolo MARCA l’annuncio sarebbe ormai vicino. La Champions League, con gare disputatesi anche nella serata di ieri, dovrebbe fermarsi agli ottavi di finale.

Idem per l’Europa League, visto che già per oggi sono state annullate le sfide Siviglia-Roma e Inter-Getafe, sempre per l’emergenza al Covid-19.

LEGGI ANCHE -> ROBINSON, ECCO PERCHE’ NON E’ ARRIVATO AL MILAN