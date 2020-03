Tuttosport – Napoli, opzione Ibrahimovic per l’attacco

Zlatan Ibrahimovic rappresenta un’idea di mercato per il Napoli, dove Gennaro Gattuso vuole un attaccante di esperienza. Lo svedese può lasciare il Milan a fine contratto.

La permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan è incerta a causa dei recenti risvolti societari. L’addio di Zvonimir Boban e quello praticamente certo di Paolo Maldini rendono più difficile il prolungamento del contratto.

Ivan Gazidis è consapevole dell’importanza dello svedese per la squadra e dovrebbe affrontare l’argomento rinnovo verso fine stagione. L’amministratore delegato rossonero dovrà essere bravo a convincere il giocatore in merito al nuovo progetto del club. La trattativa non sarà semplice, considerando anche che Mino Raiola non crede nel Milan di oggi.

LEGGI ANCHE -> Ibrahimovic-Milan, il rinnovo verrà discusso a fine stagione

Calciomercato Milan, idea Ibrahimovic per il Napoli

Se non dovesse essere raggiunto un accordo, diventerebbe curioso vedere cosa deciderà Ibrahimovic per il proprio futuro. Si ritirerà dal calcio giocato oppure proseguirà in un’altra squadra? Le offerte non gli mancheranno, nonostante i 39 anni da compiere nell’ottobre prossimo.

Secondo il quotidiano Tuttosport, il Napoli può pensare a Zlatan per completare il proprio attacco. Gennaro Gattuso verrà confermato in panchina e vuole un centravanti di esperienza, dato che Fernando Llorente partirà. Ibrahimovic può essere un’idea, visti pure i buoni rapporti tra Raiola e il club azzurro.

Sarebbe sicuramente strano vedere l’attaccante scandinavo con la maglia del Napoli poco dopo aver indossato quella del Milan. Tale scenario rimane ancora nel campo delle suggestioni e dei rumors, dato che non risulta alcuna trattativa impostata. È presto per ipotizzare il futuro del numero 21 rossonero.

LEGGI ANCHE -> Rangnick, l’agente: “Lui e Gazidis parlano, non è prevista una collaborazione”