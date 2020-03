Rangnick, l’agente: “Lui e Gazidis parlano, non è prevista una collaborazione”

Marc Kosicke, consulente di Ralf Rangnick, ammette che il manager della Red Bull conosce Ivan Gazidis e che c’è un dialogo abbastanza frequente. Nega, però, l’arrivo al Milan.

Da settimane si parla del probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, anche negli ultimi giorni arrivano notizie contrastanti. Infatti, in Germania ieri hanno scritto che il manager tedesco ha deciso di rifiutare l’offerta rossonera.

Lo scenario non è completamente chiaro, anche perché Zvonimir Boban nella sua ultima intervista aveva rivelato che l’accordo esiste addirittura da dicembre. C’è ancora qualcosa da capire in questa intricata vicenda che ha visto protagonista Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero deciso a dare una svolta all’area tecnico-sportiva. A fine stagione Paolo Maldini e Frederic Massara lasceranno, seguendo così Zvone.

Intanto in Germania ha parlato Marc Kosicke, consulente di Rangnick, che al quotidiano Bild ha spiegato la situazione: «Ivan Gazidis, CEO dell’AC Milan, e Ralf Rangnick si conoscono da molti anni e si scambiano regolarmente informazioni. Al momento non è prevista una cooperazione. Ci sono questioni più importanti adesso».

È stato confermato che l’AD rossonero conosce il manager tedesco molto bene, i due hanno contatti. Tuttavia, viene smentita l’esistenza di un accordo per il trasferimento a Milano dell’attuale Head of Sport and Development Soccer della Red Bull. Il contratto del 61enne tedesco va in scadenza a giugno 2021.

