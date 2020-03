Coronavirus, anche Ibrahimovic scende in campo: il messaggio – FOTO 

Coronavirus, arriva anche il messaggio di sostegno con Zlatan Ibrahimovic. In partnership con Mind The Gum, azienda di cui è testimonial, lo svedese lancia un’iniziativa.

Emergenza Coronavirus, anche Zlatan Ibrahimovic si mobilita per aiutare l’Italia e gli ospedali in piena difficoltà per la pandemia da Covid-19.

Il campione svedese, attraverso il proprio profilo Instagram, ha infatti postato un messaggio a scopo benefico in partnership con l’azienda Mind The Gum di cui è testimonial.

Ecco quanto riferito dal 38enne rossonero: “Data la situazione d’emergenza qui in Italia, Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto per i veri eroi di questa storia (dottori, infermieri e operatori sanitari), donando una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas per ogni pacchetto (di chewing-gum, ndr) venduto on line”.

Un messaggio simile a quanto postato dalla stessa azienda: “Cosa può fare una piccola start up in una situazione d’emergenza come quella attuale? La parole chiave rimane sempre la stessa: AIUTARE. Mind The Gum vuole dare un sostegno concreto ai veri eroi di questa vicenda (medici, infermieri e operatori sanitari), donando l’equivalente del costo di una mascherina FFP2 agli ospedali Humanitas, per ogni pacchetto venduto online. Perché si sa, tutti i supereroi hanno bisogno di una maschera”.

LEGGI ANCHE: IBRAHIMOVIC E LA DECISIONE ORMAI PRESA