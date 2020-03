Milan, piace Ajer: il Celtic Glasgow spara alto sul prezzo

Kristoffer Ajer è uno dei talenti che il Milan valuta per il futuro. Il giovane norvegese ha già una valutazione alta, il Celtic Glasgow vuole incassare una bella cifra.

Kristoffer Ajer è uno dei giocatori che si sta mettendo in luce nel Celtic Glasgow, squadra che da anni domina in Scozia. Il 21enne difensore norvegese è molto promettente e ambisce a trasferirsi in una piazza più importante.

Tore Pedersen, agente del calciatore, a NTB ha fatto la seguente rivelazione: «Non prolungherà il contratto e lascerà il club in estate. Ci sono diverse società interessate a lui e che lo seguono da tanto tempo». La cessione nella prossima sessione estiva del calciomercato è sicura, dunque.

Tra le squadre interessate ad Ajer c’è anche il Milan, che certamente comprerà un difensore centrale. Serve un nuovo partner per capitan Alessio Romagnoli. Uno tra Mateo Musacchio e Simon Kjaer potrebbe non essere confermato. Il danese è in prestito e il riscatto dal Siviglia costa solo 2,5 milioni di euro.

Ben più alto il prezzo di Ajer. Il quotidiano Tuttosport spiega che il Celtic Glasgow chiede almeno 30 milioni. Il talento classe 1998 è seguito da diverse squadre, ad esempio Tottenham e RB Lipsia. In questa stagione 49 presenze e 4 gol per lui, che sogna di giocare in un campionato più competitivo nella prossima annata.

