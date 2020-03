Gazidis, videomessaggio in italiano ai dipendenti del Milan

Ivan Gazidis ha voluto comunicare con il personale del Milan in un momento delicato per tutti. La diffusione del Coronavirus sta condizionando la vita di tanti Paesi.

L’Italia è ferma a causa del noto Covid-19 e anche le attività sportive sono sospese. Il Milan ha fissato per il 23 marzo la ripresa degli allenamenti, ma tale data potrebbe essere spostata.

Intanto l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha inviato un video-messaggio in italiano ai dipendenti della società: «Grazie a tutti per il contributo in questo momento difficile, sono convinto ci rivedremo presto. Garantisco il completo sostegno e il massimo supporto del club per tutti».

A riportare la notizia è l’agenzia ANSA, specificando che i medici sociali del Milan sono a disposizione per ogni chiarimento sul Coronavirus. Per adesso non risultano persone contagiate nel club rossonero. La società ha avuto l’accortezza di mettere tutti i dipendenti in smart working da subito.

I giocatori lavorano a casa per restare in forma e sono in contatto con mister Stefano Pioli. Le altre aree del Milan dialogano quotidianamente tramite conference call. Tra i temi da discutere ci sono i rinnovi di contratto e il calciomercato.

