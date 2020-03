Rinnovo Milan-Emirates, trattativa avanzata: presto l’annuncio

Ivan Gazidis sta negoziando con Emirates il rinnovo del contratto del main sponsor del Milan. Secondo le ultime notizie, l’accordo sarebbe vicino alla conclusione.

La stagione sportiva è ferma a causa del Coronavirus, ma in casa Milan si lavora. Ci sono più questioni da risolvere. Ad occuparsene è Ivan Gazidis, colui che ha preso definitivamente il comando nel club.

Diversi i dossier aperti sul tavolo dell’amministratore delegato rossonero. Si va dalla situazione di Paolo Maldini al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, passando per il futuro della panchina. Questi sono alcuni dei temi più importanti da affrontare, ma non gli unici.

Gazidis è impegnato anche nel settore commerciale, dove in questi mesi ha ingaggiato diversi collaboratori. L’obiettivo è quello di aumentare il fatturato, anche se senza risultati sportivi non è affatto facile. Il Milan per una vera svolta dovrebbe tornare a qualificarsi in Champions League. Ciò permetterebbe di attirare sponsor e concludere ricchi contratti.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che Gazidis sta lavorando agli ultimi dettagli del rinnovo con il main sponsor Emirates. L’annuncio avverrà a breve. L’accordo prevederà ricavi minori rispetto agli attuali, proprio a causa degli scarsi risultati sportivi del Milan. Come sempre, ci sarà una parte fissa e un’altra variabile legata ai traguardi che il club raggiungerà sul campo.

