Coronavirus, Theo Hernandez: “Vinciamo insieme questa battaglia”

Theo Hernandez carica i tifosi, del Milan e non solo: sul proprio profilo Twitter, il terzino sinistro scrive tutti i suoi followers

Messaggio di Theo Hernandez sui social. Il terzino francese del Milan, da vero leader, ha voluto dar forza a tutti i tifosi rossoneri e non solo, per il momento non facile che stiamo vivendo per via dell’emergenza Coronavirus. Tutti contro il virus: “Questa battaglia la vinciamo tutti insieme”, scrive su Twitter, l’ex Real Sociedad.

Questa battaglia la vinciamo tutti insieme 💪🏼👊🏼 pic.twitter.com/NWXtUSgmAt — Theo Hernandez (@TheoHernandez) March 17, 2020

