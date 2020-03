Donnarumma, Raiola apre al Real Madrid: il Milan trema

Raiola fa tremare i tifosi del Milan: “Vorrei portare un campione al Real Madrid”. In estate potrebbe esserci l’assalto dei blancos per Gianluigi Donnarumma

Mino Raiola può diventare un pericolo per il Milan. Il futuro di Gianluigi Donnarumma è nelle sue mani. Difficile arrivare ad un accordo per il rinnovo; l’agente non ha mai nascosto la volontà di volerlo portare in uno dei top club d’Europa.

In passato si è spesso parlato di Paris Saint-Germain, ma ora in estate potrebbero esserci nuove strade. In primis quella del Real Madrid, poco convinto dell’apporto dato da Thibaut Courtois. Gigio, uno dei migliori al mondo e con un potenziale stratosferico, è inevitabilmente in cima ai desideri.

In un’intervista rilasciata a Marca, Raiola ha parlato proprio del suo rapporto del Real. “Parlo sempre con José Angel, è molto interessante“, ha detto l’italo-olandese. Che poi ha pronunciato una frase che fa tremare i milanisti: “Un giorno spero di portare un grandissimo campione al Real“.

Nella scuderia di Raiola ci sono tanti giocatori importanti, fra cui Paul Pogba, destinato a lasciare il Manchester United in estate. Ma vista la necessità del Real di prendere un nuovo portiere e la situazione difficile di Donnarumma al Milan, è inevitabile pensare a questa possibilità.

