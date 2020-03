Bonaventura, addio Milan: Raiola lo ha offerto alla Roma

Mino Raiola lavora al futuro di Giacomo Bonaventura, che sarà lontano dal Milan. Ha già proposto il giocatore alla Roma. Anche la Fiorentina è interessata.

Giacomo Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione, ci sono pochi dubbi. Il suo contratto va in scadenza a fine giugno e non c’è nessuna trattativa per il rinnovo.

Il centrocampista classe 1989 giocherà in un’altra squadra e le richieste non gli mancano. In Serie A più società sono interessante a lui, vista la possibilità di tesserarlo a parametro zero. Il suo agente Mino Raiola è già al lavoro per trovare la migliore soluzione, tecnica ed economica.

Calciomercato Milan: Bonaventura conteso in Serie A

Oggi il quotidiano Corriere dello Sport spiega che il noto agente ha offerto Bonaventura alla Roma, destinazione molto gradita al giocatore. Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi valuterà più avanti l’eventuale ingaggio del numero 5 del Milan. Si tratta di un profilo che può tornare utile, ma le decisioni su mercato verranno prese tra qualche settimana.

Un’altra squadra che valuta l’arrivo di Bonaventura è la Fiorentina. I viola hanno fatto un sondaggio in queste settimane. La duttilità tattica di Jack è molto apprezzata. Superati ormai i problemi fisici, può essere un calciatore importante in una piazza come Firenze.

Nei giorni scorsi si è parlato pure di interessamenti da parte di Lazio e Napoli. Insomma, al centrocampista rossonero non mancheranno le opzioni al termine del contratto con il Milan. Dovrà valutare la soluzione migliore facendo combaciare l’aspetto sportivo con quello economico.

LEGGI ANCHE -> RAFAEL LEAO DEVE RISARCIRE LO SPORTING LISBONA