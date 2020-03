Rafael Leao deve risarcire 16,5 milioni allo Sporting Lisbona

Costa cara a Rafael Leao la risoluzione unilaterale del contratto con lo Sporting Lisbona. Il TAS ha deciso che l’attaccante del Milan dovrà pagare una somma elevata.

Oggi arriva una notizia importante dal Portogallo. Infatti, Rafael Leao dovrà risarcire di ben 16,5 milioni di euro lo Sporting Lisbona. È il quotidiano Record a fare questa rivelazione.

L’attuale attaccante del Milan si era svincolato unilateralmente dalla squadra portoghese nell’estate 2018. Ciò era avvenuto a causa dell’aggressione dei tifosi nei confronti dei giocatori presso il centro sportivo. Leao si era successivamente trasferito a parametro zero al Lille, lasciato un anno dopo per approdare in Italia per circa 25 milioni.

Lo Sporting Lisbona si era rivolto alla FIFA per contestare la validità della risoluzione del contratto e spiegando nel ricorso che “il giocatore non avesse all’epoca dei fatti motivi validi per risolvere il contratto che lo legava al nostro club”. Venne fatta anche una richiesta di risarcimento economico. Tuttavia, il ricordo fu respinto.

Allora il club portoghese si è rivolto al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) e da Losanna hanno dato una sentenza che condanna Leao a risarcire lo Sporting con ben 16,5 milioni. Una brutta botta per il numero 17 del Milan.

LEGGI ANCHE -> GAZIDIS HA DECISO CHE IBRAHIMOVIC NON RESTERÀ’ AL MILAN