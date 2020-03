Gazzetta – Gazidis ha deciso: Ibrahimovic non resterà al Milan

Ivan Gazidis sembra aver scelto di non impostare una trattativa per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, che salvo sorprese lascerà il Milan a fine stagione.

Oggi il futuro di Zlatan Ibrahimovic appare lontano dal Milan. Nonostante il buon impatto avuto con il suo ritorno, la permanenza del centravanti svedese sembra improbabile.

Il club rossonero intende abbassare il monte ingaggi e rinnovare il contratto a lui significherebbe doverlo pagare circa 6 milioni netti annui. Un importo decisamente elevato e che rischia di non essere sostenibile per il bilancio. Nonostante il contributo di Ibra venga ritenuto importante, a livello economico il 38enne di Malmoe costa molto.

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che Zlatan ascolterebbe volentieri un’offerta di rinnovo, ma Ivan Gazidis ha deciso di chiudere il rapporto. L’amministratore delegato del Milan vuole far quadrare i conti e dovrà effettuare qualche scelta anche dolorosa. Ad esempio, pure Gianluigi Donnarumma potrebbe dire addio.

I rapporti tra Gazidis e Mino Raiola sono tutt’altro che buoni. Il noto agente ha più volte detto di non credere al progetto rossonero. Ha anche auspicato un nuovo cambio di proprietà, non ritenendo il fondo Elliott Management Corporation all’altezza. Difficile impostare delle trattative con un procuratore così, anche se spesso è la volontà dei giocatori e in parte dei dirigenti a incidere.

