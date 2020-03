Milan-Raiola, nessun contatto. Intanto Donnarumma studia l’inglese

Gianluigi Donnarumma si prepara al probabile addio al Milan. Senza rinnovo del contratto, oggi lontano, la cessione nel mercato estivo è praticamente certa.

Sarà difficile vedere Gianluigi Donnarumma ancora al Milan nella prossima stagione. La trattativa per il rinnovo di contratto (scadenza attuale 2021) è molto complicata.

I contatti per trovare un accordo non risultano neppure in corso e ciò fa pensare che l’addio è altamente possibile. Senza prolungamento contrattuale, Gigio non potrà rimanere. Il club rossonero non può permettersi di perderlo a parametro zero tra un anno. La cessione può avvenire già quest’estate e garantire un alto ricavo, oltre a un risparmio sull’ingaggio.

Donnarumma studia l’inglese: si prepara all’addio?

Oggi La Gazzetta dello Sport mette in evidenzia un indizio social sull’addio di Donnarumma. Infatti, il portiere del Milan su Instagram ha pubblicato una foto dove mostra di essere alle prese con lo studio della lingua inglese. Una cosa utile in generale, a maggior ragione in caso di trasferimento all’estero. Gigio si sta preparando alla possibile cessione? Possibile.

Ad allontanarlo dal Diavolo è anche la politica di abbattimento del monte ingaggi che vuole adottare Ivan Gazidis. Donnarumma percepisce ben 6 milioni di euro netti e il rinnovo comporterebbe un aumento. È poco sostenibile per il bilancio, al quale si potrà iscrivere una plusvalenza praticamente piena in caso di cessione nel prossimo calciomercato estivo.

La Gazzetta dello Sport spiega che non risultano contatti tra Mino Raiola e Gazidis per il prolungamento di contratto di Gigio. Il noto agente non crede nel progetto Milan e non ha buoni rapporti con l’amministratore delegato rossonero. Difficile trattare. Solo una forte presa di posizione del portiere sulla sua permanenza potrebbe far cambiare lo scenario.

Ma è anche logico pensare che Donnarumma voglia fare un salto di qualità nella propria carriera, andando a giocare in una squadra che gli permetta di disputare la Champions League. Il Milan è alle prese con tante incognite sul proprio futuro e stavolta l’addio di Gigio appare veramente possibile.

