Milan-Theo Hernandez, rinnovo e poi caccia al vice

Il Milan vuole blindare Theo Hernandez, giocatore rivelazione della stagione e già nel mirino di club europei. Inoltre, bisognerà ingaggiare un vice che possa dargli il cambio quando necessario.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Theo Hernandez rappresenti un colpo azzeccato da parte del Milan. In questa stagione il suo rendimento è stato notevole e il valore del cartellino è aumentato.

Di 20 milioni di euro l’investimento fatto l’estate scorsa per acquistarlo dal Real Madrid. Adesso il terzino sinistro francese vale almeno il doppio. Sono ben 6 i gol segnati nelle 25 presenze collezionate e tante le prestazioni ottime delle quali si è reso protagonista. Considerando i soli 22 anni, possiede ancora grandi margini di miglioramento.

Theo Hernandez da blindare

Ovviamente il rendimento di Theo Hernandez non è passato inosservato agli occhi dei maggiori club europei. Il Milan dovrà difendersi da eventuali assalti e probabilmente dovrà aumentare l’attuale ingaggio da circa 1,5 milioni di euro. Un rinnovo del contratto con adeguamento dello stipendio può permettere di blindare il giocatore.

Una mossa che si renderà necessaria soprattutto in caso di addio di Paolo Maldini, colui che ha fortemente voluto Theo Hernandez in rossonero. Il direttore tecnico dovrebbe lasciare il club a fine stagione, visti i contrasti con Ivan Gazidis. Quest’ultimo dovrà convincere più di un calciatore a rimanere presentando un progetto valido.

L’ex Real Madrid è uno degli elementi dai quali ripartire per il futuro. E il Milan sarà chiamato anche ad acquistare un vice. Infatti, Diego Laxalt non verrà sicuramente confermato e diverrà necessario trovare un terzino sinistro in grado di sostituire Theo Hernandez in caso di necessità.

Serve un profilo affidabile che non faccia rimpiangere troppo il francese. Bisognerà vedere se la dirigenza punterà su un giocatore abbastanza esperto oppure se deciderà di ingaggiare un altro giovane. Nell’ultimo mercato invernale, ad esempio, l’obiettivo era puntare su laterali di età bassa. Non a caso sono stati trattati calciatori come Matias Vina e Antonee Robinson.

