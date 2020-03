Sportmediaset – Donnarumma e Ibrahimovic lasceranno il Milan

Gli ingaggi pesanti di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic pesano sul bilancio del Milan. Ivan Gazidis sembra intenzionato a tagliarli entrambi. Sarà addio a fine stagione, probabilmente.

C’è tanta incertezza su quello che succederà al Milan al termine di questa travagliata stagione. Sportmediaset ha provato a fare il punto.

L’arrivo di Ralf Rangnick viene dato per certo. Ivan Gazidis vuole affidargli il ruolo di allenatore-manager, come lo era Arsène Wenger all’Arsenal quando lui era CEO dei Gunners.

Calciomercato Milan: via Ibrahimovic e Donnarumma?

Il giornalista Paolo Bargiggia dà per certi gli addii dolorosi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Entrambi hanno lo stesso agente e ingaggi che sfondano il tetto che ha in mente Gazidis. Lo svedese ha un gentleman agreement con la società per un rinnovo a 6 milioni di euro netti annui in caso di qualificazione Champions, che però è lontana.

Gigio ha un contratto in scadenza nel giugno 2021 e uno stipendio da 6 milioni. I rapporti tra Mino Raiola e Gazidis non sono buoni. Vani sono stati i tentativi di discutere del prolungamento contrattuale del giovane portiere. Il Milan può permettersi di perderlo a parametro zero nel 2021 e pertanto dovrà venderlo nel prossimo calciomercato estivo, se il rinnovo non dovesse arrivare. Dalla sua cessione il club può incassare una cifra molto alta e registrare a bilancio una plusvalenza praticamente piena.

