Champions ed Europa League, ufficiale: rinviate le finali

Le finali di Champions ed Europa League sono state rinviate dalla UEFA, che però non ha ancora fissato le date di recupero delle due importanti partite.

A causa della diffusione del coronavirus Covid-19 e dell’incertezza sulla ripresa della stagione sportiva, oggi la UEFA ha preso una decisione. Le finali di Champions League ed Europa League sono state rinviate.

Nessuna decisione è stata presa in merito alle nuove date nelle quali fissare le due partite, previste inizialmente per maggio. Ulteriori annunci verranno fati a tempo debito. Il comunicato emesso da Nyon non sorprende, vista la situazione generale odierna.

La Liga ha sospeso il proprio campionato a tempo indeterminato, mentre la Premier League valuta di riprendere a inizio giugno per concludere a metà luglio. Domani ci saranno aggiornamenti sulla Serie A, visto che la Lega avrà una conference call per discutere su cosa fare. Lo scenario è pieno di incertezze. Non sorprende il rinvio delle finali di Champions ed Europa League.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020