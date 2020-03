Shevchenko, 14 anni fa ultimo gol in Serie A col Milan

Andriy Shevchenko il 25 marzo 2006 mise a segno il suo ultimo gol in Serie A con la maglia del Milan. Il bomber rossonero realizzò una rete alla Fiorentina nella vittoria a San Siro.

Andriy Shevchenko è un attaccante che ha lasciato bellissimi ricordi ai tifosi del Milan. Nel corso della sua esperienza in rossonero è diventato il secondo migliore marcatore di sempre del club. Ben 175 i gol realizzati, solamente Gunnar Nordahl meglio con 221.

Il 25 marzo 2006, esattamente 14 anni fa, l’ex centravanti segnò la sua ultima rete in Serie A con la maglia del Milan. In quella giornata la squadra di Carlo Ancelotti sconfisse 3-1 la Fiorentina a San Siro. Sheva realizzò il gol dell’1-1 dopo il vantaggio viola firmato da Luca Toni. Successivamente timbrarono il cartellino anche Ricardo Kakà e Gennaro Gattuso.

L’allora attaccante non realizzò altre reti prima del trasferimento al Chelsea. Nell’estate 2008 è tornato al Milan in prestito, rendendosi protagonista di sole due marcature: una in Coppa UEFA contro lo Zurigo e l’altra in Coppa Italia contro la Lazio. Poi il rientro alla Dinamo Kiev per chiudere la carriera.

