UEFA, ufficiale: rinviati i playoff per l’Europeo

Dopo la conference call con le federazioni europee, la UEFA ha emesso un comunicato riguardante il rinvio delle partite delle nazionali previste nel mese di giugno. Sono comprese anche quelle riguardanti i playoff di qualificazione all’Europeo, slittato al 2021.

Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono rinviate a ulteriore comunicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

