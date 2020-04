Calciomercato Milan, novità Koopmeiners e David – VIDEO

Emergono nomi nuovi dalle cronache di calciomercato riguardanti il Milan. Il club rossonero avrebbe messo nel mirino Jonathan David, attaccante canadese di 20 anni che milita in Belgio nel Gent. Per lui 23 gol in 40 presenze stagionali e le attenzioni di importanti squadre attirate su di sé. Sulle sue tracce ci sono Arsenal, Everton, Tottenham, Bayern Monaco e Barcellona. Prezzo del cartellino fissato sui 25 milioni di euro. Altro talento seguito dal Milan è Teun Koopmeiners, 22enne centrocampista olandese in forza all’AZ Alkmaar di cui è capitano. In questa stagione 16 gol e 3 assist in 42 partite. Valutazione attorno ai 15 milioni. Qualcuno in Olanda lo paragona a Mark van Bommel.

