L’ex Bianchessi: “Guardate cosa è successo al Milan senza Galliani”

Parla l’ex responsabile del settore giovanile del Milan, oggi alla Lazio, che vede un club in declino da quando non c’è più Galliani

Sono lontani gli anni del grande Milan. Gli anni in cui i rossoneri, guidati da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dominavano in Italia ma soprattutto in Europa.

Il club, gestito prima dai cinesi e poi dal fondo Elliott, è decisamente cambiato. A rimpiangere l’operato dell’ex Amministratore Delegato, oggi al Monza, è anche Mauro Bianchessi.

L’ex responsabile del settore giovanile dei rossoneri, oggi alla Lazio, parlando di Claudio Lotito, in un’intervista a La Repubblica, ha tirato in ballo Galliani: “Il presidente lo sento giornalmente, non si ferma mai è preoccupato ma sta già programmando il futuro per la prima squadra e per il settore giovanile. È mente e braccia della Lazio, è l’unico insostituibile. Ha dieci marce in più, come Galliani: guardate cosa è successo al Milan senza di lui…”.

LEGGI ANCHE: IL BORSINO DELLA DIFESA ROSSONERA