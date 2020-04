Probabile rientro il Belgio per Alexis Saelemaekers, arrivato al Milan nel mercato di gennaio in prestito dall’Arderlecht. La conferma appare difficile oggi.

Alexis Saelemaekers ha avuto poco spazio da quando è arrivato al Milan e non c’è stato modo di capire il suo effettivo valore. Di conseguenza, il suo futuro in maglia rossonera è incerto.

Il club ha investito circa 3,5 milioni di euro per il prestito oneroso e altrettanto denaro serve per riscattare il suo cartellino dall’Anderlecht. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’esterno 20enne dovrebbe fare ritorno in Belgio al termine del prestito. Dunque niente acquisto a titolo definitivo.

Comunque Saelemaekers ha ancora margine per poter convincere il Milan a confermarlo, se la stagione riprenderà e lui avrà modo di sfruttare le eventuali occasioni che gli si presenteranno. Oggi la sensazione è che difficilmente il suo futuro sarà in rossonero, dato lo scarso minutaggio avuto e prestazioni che non hanno impressionato. Però, le cose potrebbero anche cambiare.

Se il campionato di Serie A riprenderà, il giovane esterno belga darà il massimo per guadagnarsi la permanenza a Milano. È un ragazzo che lavora sodo e con molta umiltà, ma a volte questo non basta.

