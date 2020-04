Rakitic vuole lasciare Barcellona: destinazione già decisa?

Il centrocampista croato Rakitic è pronto a lasciare il Barcellona ma vuole solo il Siviglia. Milan tagliato fuori? Le ultime dalla Spagna.

Ivan Rakitic è tornato prepotentemente in orbita Milan negli ultimi giorni. Il centrocampista, secondo quanto giunge dalla Spagna, sarebbe un obiettivo del club rossonero.

Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, d’altronde, la società ha compreso che il miglior modo per far crescere i giovani in rosa sia quello di affiancargli giocatori di esperienza come appunto lo svedese.

Proprio per questo il Milan sta guardando anche ad un mercato di over 30.

Ivan Rakitic sarebbe di certo un profilo ideale per far crescere gli uomini della mediana ma portarlo nel capoluogo lombardo non sarà facile, anzi. Stando alle ultime news di ‘Estadio Deportivo’ il croato avrebbe scelto il Siviglia tanto da essere pronto ad andare muro contro muro con il Barcellona.

Se i blaugrana non dovessero permettere il suo ritorno in Andalusia sarebbe pronto ad andare in scadenza di contratto.

La somma richiesta dal Barca, non sembra però alla portata dell’atuale club di Suso. Si preannuncia un’estate calda sull’asse Barcellona-Siviglia, con il Milan in attesa di sviluppi.