Zico: “Paqueta? Serve pazienza, così lo bruci”

Zico difende Paqueta e attacca il Milan. Il centrocampista è finito ai margini della squadra rossonera: ecco il consiglio del connazionale

La stagione negativa di Lucas Paqueta è sotto gli occhi di tutto. Il brasiliano dopo aver avuto un buon impatto con Gattuso in panchina non è riuscito a confermarsi in questa stagione, finendo anzi – pian piano – fuori dal progetto. Il calciatore è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie di Pioli e un suo addio in estate sembra praticamente scontato.

“Calcio differente, tattica differente e soprattutto mancanza di fiducia. Inutile pretendere da Paqueta che entri in campo dalla panchina e risolva la partita”.

A parlare dell’ex Flamengo è il connazionale Zico, che lo difende aggiungendo: “Lui non ha assolutamente queste caratteristiche, quando l’allenatore fa così lo brucia e peggiora la situazione. Lui è giovane e il Milan deve approfittare le sue caratteristiche e avere pazienza, perché ha molto talento…”

