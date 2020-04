Florenzi scaricato, può tornare in orbita Milan

Alessandro Florenzi non verrà riscatto dal Valencia e la Roma è pronta a metterlo nuovamente sul mercato. Il Milan è tra le squadre che valutano l’affare

L’avventura di Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia pare giunta ai titoli di coda. Dalla Spagna assicurano che i Pipistrelli, per via degli alti costi, non avrebbero intenzione di riscattare il calciatore. A riportarlo è ‘Mundo Deportivo’. La Roma si ritroverà così a casa un calciatore scontento e con 15 milioni di euro in meno.

E’ facile ipotizzare che il ritorno di Florenzi nella Capitale sia solo temporaneo: l’avventura del calciatore 1991 in giallorosso può ritenersi conclusa e il club farà in modo di piazzarlo nuovamente.

Nelle ultime sessioni di calciomercato, il nome di Florenzi è stato accostato anche al Milan. I rossoneri – come è noto ormai da tempo – sono alla ricerca di un terzino destro e il calciatore potrebbe così tornare di moda.

Il Milan ha aperto all’acquisto di giocatori di esperienza: Florenzi potrebbe essere il giusto rinforzo per tutta la fascia destra.

Sul calciatore si registrano anche gli interessi dell’Inter di Antonio Conte e dell’Atalanta di Gasperini. Florenzi potrebbe essere ceduto dalla Roma per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.

