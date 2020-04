Il Milan ha una strategia per arrivare a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. L’idea è quella di cedere Lucas Paquetà per avere i soldi necessari.

Sandro Tonali è uno dei giovani talenti italiani più interessanti e sarà sicuramente protagonista del prossimo calciomercato estivo. Il Brescia sa che non potrà trattenerlo, soprattutto in caso di retrocessione in Serie B, e si prepara a valutare le offerte.

Sulle tracce del centrocampista classe 2000 ci sono tutte le maggiori squadre italiane. Anche il Milan apprezza molto il giocatore, il cui prezzo è già molto alto. Il patron bresciano Massimo Cellino vuole fare una grande plusvalenza e dunque auspica che si scateni un’asta.

Oggi Sportmediaset spiega che il Milan per arrivare a Tonali deve vendere Lucas Paquetà. Il piano del club rossonero è quello di cedere il brasiliano per avere le risorse necessarie da investire per il gioiello del Brescia. Recentemente si è parlato di un interessamento del Benfica per l’ex Flamengo, che difficilmente rimarrà a Milano.

Tonali sarebbe un grande colpo per il centrocampo del Diavolo, che ha bisogno di maggiore qualità. Il solo Ismael Bennacer non basta. L’approdo in rossonero consentirebbe al centrocampista nato a Lodi di giocare con maggiore continuità che in altre squadre. Ciò gli permetterebbe di ambire alla convocazione per il prossimo Europeo. Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini lo segue da tempo e potrebbe decidere di chiamarlo se dovesse avere un buon rendimento nella prossima stagione.

