Milan, Martinez Quarta e Almog nel mirino di Moncada

Lucas Martinez Quarta del River Plate ed Eylon Almog del Maccabi Tel Aviv sono talenti visionati da Geoffrey Moncada, capo-scout del Milan.

Geoffrey Moncada è una figura molto importante all’interno del Milan. Ricopre il ruolo di capo-scout e assieme agli altri osservatori si occupa di visionare giovani talenti.

È stato Ivan Gazidis ad averlo portato in rossonero, dopo la positiva esperienza trascorsa al Monaco. Il suo buon occhio nel valutare i giocatori è stato decisivo per l’approdo di diversi prospetti importanti nel Principato. Un nome su tutti? Kylian Mbappé, che visionò nel 2011 quando militava ancora nel Bondy. Anche a Milano intende collaborare all’arrivo di talenti di alto livello.

Milan, Moncada attivo nello scouting

Moncada è arrivato al Milan nel dicembre 2018 e si è subito messo al lavoro intensamente. L’attività di scouting è fondamentale per individuare i campioni del futuro in anticipo e acquistarli a prezzi non eccessivi.

Oggi il Corriere dello Sport spiega che tra i calciatori visionati dal capo-scout rossonero c’è Lucas Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate. Un talento classe 1996 che è stato accostato al Milan già durante l’ultima finestra estiva del calciomercato. Ci sono stati contatti concreti con il suo agente, che ha parlato pure con l’Inter. Il suo nome può tornare di moda nella prossima sessione di campagna acquisti.

Altro giovane molto apprezzato da Moncada è Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 in forza al Rennes. Il francese è già finito nel mirino di grandi squadre, in particolare in Real Madrid. Ma in corsa ci sono anche Barcellona e Liverpool. Per il Milan difficile competere, considerando pure che il prezzo del ragazzo è ormai schizzato alle stelle nonostante l’età giovanissima.

Moncada è stato pure in Israele per osservare da vicino Eylon Almog, attaccante esterno classe 1999 che milita nel Maccabi Tel Aviv. In questa stagione 3 gol e 2 assist nelle 13 presenze collezionate.

