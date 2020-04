Milan, è Luis Campos il piano B a Rangnick 

Milan, è Luis Campos il piano B a Ralf Rangnick. Il Dt del Lille, mago dei giovani e delle plusvalenze seguito già lo scorso anno, ha un identikit perfetto per Elliott.

Il Milan aspetterà Ralf Rangnick, ma non per sempre. Ed è per questo che la società, riferisce Tuttosport oggi in edicola, ha già pronto un piano B qualora il tedesco dovesse tirare troppo la corda o dare un esito negativo. Il manager tedesco, infatti, è ancora in attesa di far sapere la propria decisione in vista della prossima stagione.

Milan, pronto Luis Campos se salta Rangnick

E se questa non dovesse essere positiva, ci sarebbe Luis Campos pronto a rimpiazzarlo. Ovvero l’attuale Dt del Lilla seguito con attenzione già in tempi non sospetti. E’ infatti un nome che piace molto alla famiglia Singer e all’Ad Ivan Gazidis, tanto che dopo l’addio di Leonardo ci furono anche contatti importanti in merito. E sembrava anche tutto pronto per il matrimonio, salvo poi annullarsi tutto.

Il portoghese – riferisce il quotidiano – piace tanto in quanto è un mago dei giovani e delle plusvalenze. Basti pensare al mercato del 2019 con cui ha stravolto il Lilla 4° in classifica in Ligue 1. Da una parte i 90 milioni spesi per acquistare profili come Victor Osimhen, Filip Bradaric o Renato Sanches; dall’altra i 145 incassati per le partenze di Nicolas Pépé, Rafael Leão e Thiago Mendes.

Il tutto con un’età media perfetta per Elliott: 23 anni. Il numero graditissimo anche da Gazidis, che ne vorrebbe fare un marchio di fabbrica del prossimo mercato. Campos, inoltre, ha lavorato anche al Monaco dove ha realizzato dei veri e propri capolavori di mercato, come Kylian Mbappé venduto a 180 milioni ma come anche la stessa vittoria del campionato e la semifinale di Champions raggiunta nel 2017. Rangnick resta il nome in pole position, ma attenzione alle possibili novità.

