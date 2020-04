Laxalt torna a casa: idea scambio con il Genoa

Laxalt non rientra nei piani del Milan. In estate, oltre alla Fiorentina, potrebbe tornare di moda la pista Genoa per l’uruguaiano: ecco il possibile scambio.

Futuro tutto da scrivere per Diego Laxalt. L’esterno sinistro ha faticato a trovare continuità con la maglia del Torino nella prima parte della stagione. L’ultimo giorno di gennaio, poi, il ritorno in rossonero: l’affare Robinson – per via di alcuni problemi cardiaci riscontrati durante le visite – saltò e la dirigenza decise di chiamare in fretta e furia l’uruguaiano, che sembrava destinato a trasferirsi alla Fiorentina.

Dal suo nuovo arrivo al Milan fino allo stop forzato per l’emergenza coronavirus, Laxalt non ha giocato alcun minuto in campionato, racimolando solamente 16 minuti nel match di Coppa Italia contro la Juventus.

Facile pensare che alla prossima riapertura del calciomercato ci sia un altro addio. Laxalt difficilmente, infatti, rientrerà nei piani futuri del Milan.

Tra le piste che potrebbero riaprirsi per l’uruguaiano c’è ovviamente la Fiorentina ma attenzione anche all’idea Genoa.

Il Grifone è la squadra dove si è espresso meglio il giocatore: i rapporti tra le due società sono buoni e in un mercato, il prossimo, che sarà per lo più fatto di scambi si potrebbe ipotizzare un affare che prevede il passaggio di Laxalt al Genoa e di Ghiglione al Milan.

Il terzino destro è infatti un profilo che piace ai rossoneri, anche in vista delle possibili cessioni di Conti o Calabria.

