Di Marzio su Ibrahimovic: importante segnale da Rangnick

Il futuro di Ibrahimovic è ancora un rebus. Ma arriva un importante segnale da parte di Rangnick, il probabile futuro allenatore del Milan.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è un altro rebus da risolvere in casa Milan. L’addio sembrava inevitabile dopo l’allontanamento di Zvonimir Boban. Che, insieme a Paolo Maldini, ha spinto fortemente per il suo ritorno in rossonero.

La società, rappresentata da Ivan Gazidis, però, non ha mai mostrato diffidenza nei confronti dello svedese. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, l’amministratore delegato starebbe ragionando sulla possibilità di rinnovargli il contratto, al momento in scadenza il prossimo giugno.

Tra l’altro, come spiegato poco fa da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, nemmeno Ralf Rangnick si sarebbe opposto alla permanenza di Ibra.

Sicuramente Zlatan era molto legato a Boban e sa che è stata la proprietà a voler fare un contratto di soli sei mesi.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Non sappiamo nemmeno se effettivamente il Milan farà un tentativo per trattenerlo, o, eventualmente, quale sarà la risposta del giocatore. Un rebus in ogni senso.

