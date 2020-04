Sky – Milan, Gazidis vuole un allenatore straniero: tre nomi in corsa

Gazidis spinge per l’arrivo di un allenatore straniero. Rangnick resta la prima scelta, ma ci sono altre due opzioni interessanti. Le ultimissime news da Sky Sport.

Il Milan riflette sulla prossima stagione. In attesa di novità su come andrà a finire quest’anno, i rossoneri stanno già ragionando sul futuro. Prima di tutto, la scelta da fare è l’allenatore.

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, continua a considerare poco probabile la permanenza di Stefano Pioli. Alcune fonti lo danno ancora in corsa per occupare la panchina anche l’anno prossimo, ma per lui le chance sono minime.

Ivan Gazidis ha già fatto partire la sua rivoluzione, iniziata con l’addio di Zvonimir Boban. Da capire cosa succederà con Maldini e Massara.

Almstadt e Monaca sono sempre più importanti all’interno della società e il loro parere influenzerà sicuramente la scelta dell’allenatore.

Secondo Sky Sport, il Milan è tornato a parlare con Ralf Rangnick: è lui la prima scelta. La seconda idea, invece, è Marcelino, ex Villarreal e Valencia. Il terzo è Unai Emery, molto legato a Gordon Singer in quanto ex allenatore dell’Arsenal.

Da queste voci si può quindi intendere qual è il piano di Gazidis: scegliere un tecnico straniero. Maldini sarà d’accordo con questa linea? Probabilmente no, soprattutto dopo l’allontanamento di Boban, ma mai dire mai.