Icardi ha scelto: la decisione che lo avvicina al Milan

Mauro Icardi è pronto a far ritorno in Italia. Arriva il no ai francesi del Psg: l’attaccante preferirebbe giocare in Serie A. Il Milan è dunque alla finestra.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta tutto da scrivere. Con il bomber svedese le sorprese sono sempre dietro l’angolo ma il Milan si sta guardando attorno per trovare il degno sostituto al quale affidare l’attacco.

Tanti i nomi fatti in questi ultimi giorni ma quello che più stuzzica la fantasia dei tifosi è certamente quello di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino è desideroso di far ritorno in Serie A e il club rossonero potrebbe essere davvero l’opzione migliore.

Sul giocatore c’è da tempo anche la Juventus ma difficilmente i nerazzurri cederanno un loro calciatore ai bianconeri. La storia ci insegna che un approdo al Milan è decisamente più semplice.

Le ultime news fanno ben sperare il Diavolo: secondo quanto riportato da ‘ESPN’, Mauro Icardi avrebbe detto no al Psg. La volontà dell’argentino sarebbe quella di far ritorno in Serie A, un campionato ritenuto più competitivo rispetto alla Ligue 1. A spingerlo verso questa decisione ci sarebbe ovviamente anche la famiglia, che vive in Lombardia.

Con la Juventus tagliata fuori, l’idea Milan potrebbe davvero decollare per volere dello stesso Icardi.

