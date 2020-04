Thauvin via a prezzo di saldo: il Milan in corsa

Thauvin è pronto a lasciare l’OM. Tra le squadre interessate c’è il Milan. Tanti i fattori che lasciano pensare che il giocatore verrà ceduto ad un prezzo accessibile

Arrivano conferme dalla Francia, Florian Thauvin è pronto a lasciare il Marsiglia. L’esterno d’attacco classe 1993 è intenzionato a cambiare aria dopo un’intera stagione passata in infermeria. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2021 e proprio per questo la prossima sessione di calciomercato sarà l’ultima in cui l’OM potrà monetizzare dalla sua cessione.

Fino a qualche mese fa le big del calcio europeo avevano messo gli occhi sul talento francese ma la lunga assenza dai campi di gioco ha portato molti a perdere interesse.

Thauvin, però, continua a piacere davvero a diverse squadre, anche se non di primissimo piano.

L’obiettivo del calciatore è quello di rilanciarsi in una piazza prestigiosa per poter strappare la convocazione ai prossimi Europei.

Tra le squadra sulle tracce del classe 1993 – come riporta ‘Le10Sport’ – c’è anche il Milan. I rossoneri dovranno guardarsi della concorrenza italiana della Roma ma anche di quella spagnola del Valencia e inglese del Newcastle.

Il contratto in scadenza nel 2021, il lungo infortunio e la crisi economica per via del coronavirus sono fattori che hanno contribuito a far calare il prezzo del cartellino di Thauvin, che potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo.

