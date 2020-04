Inter-Milan, oggi derby virtuale su PES in diretta 

Inter-Milan, oggi c’è l’eDerby con un rossonero e un nerazzurro si sfideranno a PES in diretta su DAZN e sui canali social delle due società. Ecco l’iniziativa.

Milan-Inter, arriva il derby virtuale. Quest’oggi alle 12.30, infatti, andrà in scena in diretta su DAZN, e sui canali social delle due società, una sfida attraverso il gioco Pro Evolution Soccer, prodotto della Konami nonché sponsor dei due club.

Si tratterà del terzo classico virtuale della stagione, dove il Diavolo cercherà la sua prima vittoria a fronte dei due successi nerazzurri. Sarà in particolare Rafael Leão a provarci, col talento lusitano che sfiderà a distanza l’interista Sebastiano Esposito.

L’iniziativa – riferisce Tuttosport oggi in edicola – arriva anche con lo scopo di accompagnare i tifosi e provare ridargli, seppur in maniera diversa, l’energia che trasmette solitamente una partita di calcio. Il match sarà accompagnato dalla telecronaca di Stefano Borghi e dalla conduttrice Diletta Leotta, la quale terrà dei mini studi per il pre e il post partita.

In questi saranno raccolte le impressione dei protagonisti e probabilmente anche le reazioni dei compagni di squadra in base al risultato finale. “Essendo un derby c’è sempre voglia di vincere, ma il principale obiettivo è quello di essere, per quanto possibile, vicino ai nostri tifoso in questo momento così complicato”, ha riferito l’attaccante portoghese.

