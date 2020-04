Ilicic era stato proposto al Milan: la rivelazione

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di Genoa e Palermo, racconta che Josip Ilicic avrebbe potuto vestire la maglia del Milan diverse sessioni di mercato addietro.

Josip Ilicic è uno dei tanti giocatori che Gian Piero Gasperini sta riuscendo a valorizzare in un’Atalanta che in queste stagioni è un’autentica rivelazione. Il fantasista sloveno è un classe 1988 sta vivendo gli anni migliori della sua carriera.

Fu portato in in Italia dal Palermo nell’estate 2010 assieme al connazionale Armin Bacinovic, oggi svincolato. Dopo tre stagioni in Sicilia, si è trasferito alla Fiorentina e vi ha trascorso quattro annate. Nel 2017 l’approdo a Bergamo, dove ha fatto un salto di qualità enorme.

Il dirigente sportivo Giorgio Perinetti ai microfoni di ‘Radio Musica Television‘, durante la trasmissione ‘Taca La … Marca‘ ha svelato un retroscena riguardante Ilicic: “In passato l’ho proposto al Milan di Filippo Inzaghi, ma ora penso possa avere anche un mercato importante in qualche big europea. Lui è uno di quei giocatori con un talento straordinario a cui mancava la continuità”.

Perinetti fa riferimento alla stagione 2014/2015, quando il Milan era allenato da Filippo Inzaghi. Quella squadra fece bene nella prima metà del campionato, ma poi crollò nella seconda. Ilicic giocava nella Fiorentina e c’erano critiche inerenti la sua scarsa continuità di rendimento. Pochi si aspettavano che potesse diventare il calciatore che oggi stiamo ammirando.

