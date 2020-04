Giornalismo in lutto: morto Franco Lauro

All’età di 58 anni si è spento Franco Lauro, giornalista di Rai Sport: tutto il mondo del giornalismo piange la scomparsa del collega

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. All’età di 58 anni si è spento il collega Franco Lauro.

Il volto noto della Rai, che si occupava principalmente di calcio e basket, è morto nel pomeriggio a Roma, probabilmente – come riporta ‘Il Messaggero’ – per un infarto, un malore fulminante che hanno reso i soccorsi vani. Non è stata al momento ordinata l’autopsia.

La redazione di MilanLive.it si stringe al dolore della famiglia